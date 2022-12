Calciomercato Roma, Pinto cambia 🔁 strategia: apertura improvvisa 🔥

Cambio di strategia in casa Roma. Apertura improvvisa di Tiago Pinto a gennaio che potrebbe portare a una svolta in attacco

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e anche sotto le feste continuano le trattative in vista di gennaio. Nella Roma gli arrivi dovranno essere legati alle partenze, visto che l’Uefa ha imposto paletti importanti ai giallorossi per il Fair Play Finanziario. Così Tiago Pinto parte soprattutto dalle cessioni per accumulare un tesoretto importante da investire già in inverno.

Tra i nomi in uscita dalla rosa giallorossa ci sarebbe anche quello di Eldor Shomurodov, dietro ad Abraham e Belotti nelle gerarchie e senza spazio con Mourinho. La Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo subito, ma un cambio di strategia potrebbe portare alla svolta.

Calciomercato Roma, apertura al prestito per Shomurodov: c’è il Bologna

Eldor Shomurodov e la Roma potrebbero salutarsi. L’attaccante uzbeko in giallorosso ha sempre faticato a ritagliarsi spazio, rimanendo sempre una seconda scelta per José Mourinho. Così a gennaio i giallorossi stanno cercando una soluzione per lasciarlo partire.

Inizialmente il club capitolino sembrava intenzionato a far partire Shomurodov solo a titolo definitivo, ma ora potrebbe arrivare l’apertura per il prestito. Il giornalista Stefano Agresti a ‘Radio Radio’ ha spiegato la situazione affermando: “Vendere Shomurodov non è facile. Un’ipotesi sulla quale stanno cercando di lavorare è il prestito, che potrebbe permettere alla Roma di valorizzare il giocatore. Si è parlato anche del Bologna”. Dunque apertura al prestito per valorizzare il giocatore e sperare che il valore possa crescere, col Bologna che potrebbe essere tra i club interessati.