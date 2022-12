Calciomercato Roma, addio a parametro zero: scelta già fatta

Calciomercato Roma, il giocatore ha deciso di rispedire al mittente tutte le offerte per poter cercare un nuovo club a giugno da svincolato

Il 4 gennaio si avvicina e finalmente la Roma è pronta a tornare in campo. Nonostante la Premier League stia già giocando nel tradizionale boxing day, in Serie A hanno preso qualche giorno di vacanza in più per cominciare a gennaio. Prima della befana, i giallorossi tornano allo Stadio Olimpico per sfidare il Bologna e riprendere quella corsa al quarto posto interrotta il 13 novembre.

Intanto, con l’arrivo del primo mese del 2023 arriva anche il calciomercato invernale, con Tiago Pinto che potrà sfruttare tutto il lavoro fatto in queste settimane in cui i campionati erano fermi. Il general manager, come tutti gli uomini di mercato, hanno sfruttato il Mondiale per muoversi e gettare le basi per le trattative invernali.

Così ha fatto anche Pinto, che deve migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Il primo reparto ad essere stato rinforzato è l’attacco, per cui è stato ingaggiato Ola Solbakken a parametro zero. Il norvegese arriva dal Bodo/Glimt, che non ha rilasciato il nulla osta per farlo allenare con i giallorossi. Vista la possibile uscita di Shomurodov, e il livello non entusiasmante che gli altri giocatori offensivi hanno avuto, Pinto ha messo nel mirino Memphis Depay che ha un piede fuori dal Barcellona.

Calciomercato Roma, Depay vuole partire gratis

L’attaccante del Barça piace a molte squadre anche vista la sua situazione nel club. In blaugrana è ormai un esubero visto che ha giocato una manciata di minuti, e Xavi vorrebbe venderlo. Su di lui ci sono diverse squadre, tra cui la Roma che lo seguono con interesse.

Molti club lo vorrebbero prendere a gennaio pagando un piccolo contributo al Barcellona. Secondo quanto riporta Marca.com, però, i blaugrana credono che Depay stia rifiutando tutte le trattative. L’obiettivo dell’olandese è quello di partire a zero in estate e poter scegliere liberamente il suo futuro club.