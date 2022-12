Euforia giallorossa: Roma-Bologna, “risposta perentoria” dell’Olimpico

Roma-Bologna, l’Olimpico risponde subito presente: il dato che non lascia spazio a dubbi, e testimonia la vicinanza dei tifosi giallorossi.

Manca sempre meno alla ripartenza della Serie A. Dopo la sosta per i Mondiali, il campionato di Serie A è pronto a far emozionare nuovamente i supporters delle varie squadre.

La Roma di José Mourinho vuole approcciare al nuovo anno con uno spirito diverso rispetto a quello con il quale aveva chiuso il 2022. La sosta in questo ha sicuramente aiutato lo Special One, che ha potuto lavorare con l’organico quasi al completo per preparare al meglio una seconda parte di stagione nella quale Abraham e compagni saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. Gli impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i capitolini tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League non possono essere trascurati. Ecco perché oltre a degli aiuti dal mercato, la Roma avrà bisogno anche di un’altra mano.

Roma-Bologna, l’Olimpico risponde subito presente: ecco il primo sold-out

Stiamo facendo riferimento al sostegno dell’Olimpico, con la torcida giallorossa che immancabilmente si è dimostrata spesso il tredicesimo uomo in campo capace di supportare la squadra sia nei momenti magici che in quelli di difficoltà. La voglia di Roma è palpabile, ed i dati ufficiali relativi alla vendita dei tagliandi in vista della prima sfida casalinga del 2023 ne sono una testimonianza tangibile.

Ecco uno stralcio del comunicato diramato dalla Roma: “Torna la Roma, dopo la lunga sosta per il Mondiale e per le feste di Natale. Torna pure la voglia matta di tifare all’Olimpico. Il 4 gennaio sarà Roma-Bologna, sedicesima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 16.30 e sarà il primo impegno ufficiale del 2023. La risposta dei romanisti è già stata perentoria: anche per questo appuntamento lo stadio sarà sold out. Resterà aperta la rivendita degli abbonati plus (a questo proposito, monitorare sempre la pagina biglietti), inoltre sono ancora disponibili alcuni posti Premium).