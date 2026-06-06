Una tra Juve e Roma lo riporta in Italia: doppio intreccio Ndicka

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di nuovi scintille tra bianconeri e giallorossi

Nonostante non abbia più il fascino di qualche anno fa, la Serie A viene spesso visto come un approdo sicuro da chi è salpato dall’Italia per cercare fortuna all’estero. Da Alisson a Chiesa, passando per Kim, Kluivert, Kessié e Zirkzee, sono davvero molti i calciatori che hanno pensato o stanno ancora pensando di tornare nel BelPaese la prossima stagione.

A parte il difensore ex Napoli, tutti gli altri nomi delineano un fil rouge tra Juventus e Roma, o in qualità di calciatori che hanno militato in una delle due squadre, o in qualità di obiettivi condivisi da entrambe.

Alla seconda categoria appartiene anche un nome non presente nella precedente lista: quello di Arthur Theate. Secondo Sacha Tavolieri, l’ex Bologna vorrebbe lasciare l’Eintracht Francoforte in estate e sarebbe finito sul taccuino di Bournemouth, che segue anche Ndicka, e Nottingham Forest, che vuole provare a chiudere Ziolkowski a 18 milioni di euro.

Il giornalista belga parla anche di interessamenti dall’Italia e per quanto riguarda la Serie A, le informazioni in nostro possesso confermano che il 26enne mancino resta un profilo apprezzato da Juventus, Milan e Roma.