De Zerbi ribaltato dalla Roma: trionfa il fattore Champions

L’allenatore italiano ha mosso le sue pedine per avvisare i giallorossi: la risposta è senza appello

A ricoprire un ruolo importante per la Roma soprattutto fino al 30 giugno sarà sicuramente il mercato in uscita. La volontà di non intaccare lo zoccolo duro della squadra si abbina alla necessità di mettere a segno cessioni importanti per il bilancio; sorprende fino a un certo punto, dunque, che la maggior parte delle indiscrezioni ruotino proprio attorno a quest’intreccio.

In tal senso, occhio all’evolversi della situazione legata ad Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, sul quale ha da tempo messo gli occhi l’Inter, non è considerato incedibile dalla Roma a patto, però, che arrivi qualcuno disposto a mettere sul piatto i 35 milioni chiesti dai giallorossi.

Una richiesta che, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe stata memorizzata anche dal Tottenham. Alla luce del gradimento espresso da De Zerbi, gli Spurs avrebbero infatti mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione.

Non spaventato dalle richieste della Roma, il club inglese dovrà però fare i conti con la volontà del ragazzo: al momento dai contatti esplorativi dalle parti non sarebbe emersa un’apertura convinta dell’ex Eintracht, desideroso di giocarsi le sue carte in una squadra che militi in Champions League. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.