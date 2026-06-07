Wesley in lacrime dopo l’infortunio: cosa è successo con il Brasile

Allarme Roma per le condizioni dell’esterno brasiliano, costretto ad uscire durante il primo tempo

Wesley in lacrime in panchina, mentre si tiene il volto tra le mani e viene consolato dai compagni. È questa l’immagine che ha messo in allarme il Brasile e i suoi tifosi, ma anche quelli della Roma che ci hanno messo davvero poco a dare fiducia e ad amare l’esterno brasiliano.

Al sedicesimo del primo tempo dell’amichevole contro l’Egitto, il numero 43 giallorosso è stato costretto a chiedere il campo per un dolore alla coscia sinistra avvertito nel tentativo di controllare un cross di Paquetà.

Lo staff medico ha subito bendato la coscia infortunata nel corso del primo tempo, mentre all’intervallo Wesley ha guadagnato la via degli spogliatoi zoppicando vistosamente. Carlo Ancelotti è in ansia per il suo numero 2, perso proprio durante l’ultima amichevole a Cleveland e in dubbio per il Mondiale. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali di rito.