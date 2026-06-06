Juve e Roma, 50 milioni non bastano: l’attaccante ha detto no

Le ultime indiscrezioni di Sky Sport sono davvero esplosive

La lotta per la qualificazione in Champions League è finita da meno di due settimane con la vittoria giallorossa, ma la sfida tra Roma e Juventus si è subito spostata sul terreno del calciomercato. Sia Gian Piero Gasperini che Luciano Spalletti hanno chiesto rinforzi soprattutto per il reparto offensivo, che è stato a lunghi tratti il tallone d’Achille per entrambe le squadre.

Sia al centro che sulle fasce, bianconeri e giallorossi hanno già individuato gli obiettivi più percorribili, dopo un casting che dura già da diversi mesi. Sulla fascia, uno dei profili monitorati in più di un’occasione è quello di Said El Mala.

Reduce da una stagione da 13 gol e 5 assist, il talentino 19enne ha molto mercato anche in Inghilterra e Spagna, ma il fantasista non ha intenzione di muoversi tanto per farlo. Nelle scorse settimane, il Brighton si è visto rifiutare due offerte dal Colonia, mentre le ultime indiscrezioni parlando di un due di picche da parte del calciatore al Brentford.

Secondo Sky Sports DE, la squadra inglese aveva alzato la propria offerta a 50 milioni di euro complessivi (45 più 5 di bonus), ma il giocatore e la sua famiglia avrebbero informato ufficialmente le Bees di non volersi trasferire al Brentford.