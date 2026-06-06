Blitz per la rescissione: Roma al traguardo

Accordo in via di definizione: manca solo l’ufficialità per chiudere definitivamente i giochi

Quella che sta per volgere al termine è una settimana di apparente calma piatta in casa Roma; in realtà i giallorossi stanno muovendo tessere importanti sottotraccia per chiudere quelle operazioni che, impostate da tempo, aspettano soltanto di essere formalizzate.

In un mosaico pronto ad essere completato da un momento all’altro, Tony D’Amico è ormai ad un passo dal diventare il nuovo DS della Roma. Come evidenziato da Luca Cilli con un post sul suo profilo X, il dirigente dell’Atalanta si trova a Bergamo per trattare la risoluzione contrattuale con la “Dea”, passaggio inevitabile prima della fumata giallorossa.

Impostata da tempi non sospetti, l’operazione aspetta ormai solo i crismi dell’ufficialità. A rallentare una trattativa mai in discussione sono state delle pendenze di natura contrattuale tra D’Amico e i Percassi che hanno richiesto un grande lavoro ai fianchi: la linea del traguardo, però, è ormai sempre più vicina.