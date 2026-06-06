Blitz per la rescissione: Roma al traguardo

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Accordo in via di definizione: manca solo l’ufficialità per chiudere definitivamente i giochi

Quella che sta per volgere al termine è una settimana di apparente calma piatta in casa Roma; in realtà i giallorossi stanno muovendo tessere importanti sottotraccia per chiudere quelle operazioni che, impostate da tempo, aspettano soltanto di essere formalizzate.

Gasperini sorridente prima del match
Blitz per la rescissione: Roma al traguardo (Ansa Foto) – AsRomalive.it

In un mosaico pronto ad essere completato da un momento all’altro, Tony D’Amico è ormai ad un passo dal diventare il nuovo DS della Roma. Come evidenziato da Luca Cilli con un post sul suo profilo X, il dirigente dell’Atalanta si trova a Bergamo per trattare la risoluzione contrattuale con la “Dea”, passaggio inevitabile prima della fumata giallorossa.

Impostata da tempi non sospetti, l’operazione aspetta ormai solo i crismi dell’ufficialità. A rallentare una trattativa mai in discussione sono state delle pendenze di natura contrattuale tra D’Amico e i Percassi che hanno richiesto un grande lavoro ai fianchi: la linea del traguardo, però, è ormai sempre più vicina.