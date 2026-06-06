Un altro numero 10 per la Roma: Gasp ha messo nero su bianco

La scelta con cui i giallorossi sono pronti ad indirizzare le proprie strategie di mercato

Qualità, spunti, fantasia e spirito di sacrificio: questi gli ingredienti chiesti da Gasperini per garantire alla Roma quel salto di qualità auspicato da tutto l’ambiente. In tal senso non sono poche le tracce scandagliate dai giallorossi che, in attesa di annunciare D’Amico, hanno già cominciato a lavorare sottotraccia.

Oltre al tanto agognato esterno offensivo – vero e proprio Godot nell’attesa esistenzialistica della scorsa estate – i capitolini sono pronti a riannodare i fili del discorso per un obiettivo mai depennato dal dossier della Roma.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Nikola Vlasic rappresenterebbe l’identikit ideale del giocatore tra le linee richiesto da Gasperini. Già seguito dal tecnico di Grugliasco ai tempi dell’Atalanta, il suo profilo è tornato d’attualità anche per la Roma che in tempi non sospetti aveva provato a capire i margini di manovra con il Torino.

A ventotto anni e con tanti campionati di Serie A lasciati alle spalle e vissuti da autentico trascinatore, per il numero 10 granata potrebbe essere giunto il tempo di cambiare aria.

Benché non risultino contatti ufficiali tra i due club, il lavoro degli intermediari ha portato nuovamente in auge una pista che potrebbe essere battuta se si incastrassero determinati tasselli.