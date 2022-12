Calciomercato Roma, Pinto anticipa Juventus e Inter: incontro in agenda

Tiago Pinto accelera in vista dell’apertura del calciomercato invernale e gioca d’anticipo rispetto a Juventus e Inter: incontro in agenda

La sessione di calciomercato invernale durerà un solo mese, dal 2 al 31 gennaio ci sarà la possibilità di acquistare e vendere giocatori, poi la nuova chiusura fino all’estate prossima. 29 giorni in cui Tiago Pinto avrà molto da fare e per questo motivo è al lavoro già da tempo. Sono diversi gli obiettivi della Roma per gennaio, ma uno in particolare è al centro dell’attenzione.

La sfida è principalmente con Juventus e Inter, anche se c’è il Napoli in coda. Per questo motivo Tiago Pinto prova a giocare d’anticipo già in questi giorni e avrebbe in programma un incontro con l’agente del calciatore per accelerare le pratiche.

Calciomercato Roma, Pinto incontra l’agente di Frattesi: giorni decisivi

Tiago Pinto non lo ha mai nascosto che Davide Frattesi è uno dei suoi giocatori preferiti in Serie A, per questo il general manager portoghese continua a lavorare per portarlo a Roma già a gennaio. Non sarà semplice, perché il Sassuolo non vorrebbe privarsene e dunque servirà l’offerta giusta.

Inoltre sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Inter, che Tiago Pinto però vorrebbe cercare di anticipare. Se con il Sassuolo c’è ancora distanza, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto nei prossimi giorni dovrebbe incontrare l’agente del calciatore, che da tempo si è promesso alla Roma. Ora bisognerà trovare la formula giusta, magari con l’inserimento di Bove o Volpato nell’affare, per convincere subito il Sassuolo. Tiago Pinto proverà a fare il colpaccio cercando di portarlo nella capitale già a gennaio, cosa sicuramente non così facile. Ma aspettare giugno potrebbe anche portare all’inserimento dei diversi club che continuano a osservare Frattesi da tempo come Juventus, Inter e non solo.