Calciomercato Roma, dentro o fuori: ultimatum per la firma

Il lavoro di Tiago Pinto non si ferma mai. La Roma non aspetta più: arriva l’ultimatum per la firma del giocatore sul contratto

Il ritorno in campo è sempre più vicino per la Roma, che ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del prossimo match di campionato del 4 gennaio contro il Bologna. La squadra di Mourinho dovrà cercare di cambiare marcia rispetto a quanto fatto vedere nella prima parte di stagione, per cercare di lottare per un posto in Champions League.

Nel frattempo, con l’imminente apertura del calciomercato invernale, Tiago Pinto lavora anche sul capitolo rinnovi, visto che quelli rimasti in stand-by sono diversi. La Roma per uno in particolare sembrerebbe avere deciso di prendere posizione. Arriva l’ultimatum, dentro o fuori.

Calciomercato Roma, futuro Smalling: ultimatum per il rinnovo

Chris Smalling è la colonna portante della difesa della Roma. Il difensore inglese nella prima parte di stagione, così come nella scorsa, è stato fondamentale nella retroguardia giallorossa. Per questo, nonostante i 33 anni, la Roma vorrebbe blindarlo subito, visto che ha già attirato l’attenzione di diversi club tra cui Inter e Juventus, oltre ad alcuni in Premier League.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però la Roma avrebbe già messo in chiaro le cose con il difensore. L’offerta di rinnovo biennale è stata presentata e non sarà trattabile. Dunque o verrà accettata o sarà addio, non ci saranno aste. L’alternativa è quella del rinnovo annuale attivando la clausola nel contratto, che solo il giocatore potrà decidere di fare. Quindi Smalling si trova ora a un bivio e dovrà cercare di capire il prima possibile cosa vorrà nel suo futuro, tra la permanenza in giallorosso o l’addio definitivo per iniziare una nuova avventura, probabilmente l’ultima nel calcio giocato.