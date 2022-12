Calciomercato Roma, ritorno di fiamma 🔥 per Zaniolo: addio 60 milioni 💰

Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato della Roma: ritorno di fiamma in Serie A e addio ai 60 milioni

Il 2022 sta per terminare e di certo la Roma avrà diversi momenti che non dimenticherà mai di quest’anno, in particolare la vittoria a Tirana della Conference League. Autore del gol vittoria fu Nicolò Zaniolo, il cui futuro in giallorosso ora è sempre più un rebus. Il contratto con la Roma scadrà nel 2024, ma sulle sue tracce ci sono diversi club italiani e non solo.

In particolare potrebbe esserci un ritorno di fiamma in Serie A, visto che la trattativa per il suo rinnovo è ancora in fase di stallo. Proprio per questo motivo anche la valutazione fatta dalla Roma di 60 milioni potrebbe calare improvvisamente.

Calciomercato Roma, il Milan torna su Zaniolo: i 60 milioni iniziano a scendere

Blindare Nicolò Zaniolo sarà fondamentale, ma per ora la questione rinnovo sembrerebbe essere ancora in stand-by. Ovviamente l’attaccante giallorosso continua a essere uno degli uomini al centro del calciomercato, con molti club in finestra ad attendere eventuali evoluzioni.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra questi ci sarebbe anche il Milan, che dopo l’interesse iniziato un anno fa starebbe tornando a guardare con interesse al numero 22 giallorosso. I rossoneri sarebbero pronti ad aspettare l’estate, consapevoli del fatto che più il tempo passa senza rinnovo e più la valutazione di 60 milioni potrebbe scendere, per la quale saranno determinanti anche le prestazioni in campo. Dunque Maldini e il Milan continuano a osservare Zaniolo, mettendosi in fila con la Juventus e non solo.