Milan-Roma, novità dall’infermeria: un recupero lampo e un big assente

Il primo big match al ritorno in campo per la Roma sarà contro il Milan. Dall’infermeria arrivano due notizie: un recupero e un big assente

L’attesa sta per terminare, il ritorno in campo della Serie A è sempre più vicino. Manca infatti poco più di una settimana e il prossimo 4 gennaio la Roma tornerà in campo contro il Bologna. Nell’anno nuovo la squadra di Mourinho dovrà cercare di raggiungere il quarto posto per la qualificazione in Champions League, obiettivo dei giallorossi di quest’anno.

Subito dopo il match contro il Bologna, a distanza di quattro giorni, arriverà il primo big match del 2023 per la Roma, che affronterà a San Siro il Milan. I rossoneri però in questo periodo continuano ad avere qualche problema di troppo con gli infortuni. Due notizie per Pioli in vista della ripresa dall’infermeria.

Milan-Roma, Maignan non recupera: Origi può farcela

Un 2022 tormentato dagli infortuni per il Milan, che però nella scorsa stagione ha portato comunque alla conquista dello scudetto. I rossoneri anche in questo inizio di stagione hanno visto fermarsi diversi giocatori, uno su tutti Mike Maignan. Il portiere protagonista della corsa scudetto dello scorso anno, si è infortunato al polpaccio lo scorso 22 settembre e da quel giorno non è più sceso in campo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il suo recupero per la prima di campionato sarebbe improbabile ed effettuerà nuovi controlli dopo l’epifania. Pioli spera di riaverlo almeno per la Supercoppa contro l’Inter, dunque contro la Roma non dovrebbe esserci. Mentre Divock Origi potrebbe riuscire ad accorciare i tempi di recupero e contro la Roma potrebbe tornare, ma anche per lui la situazione è in divenire, ma nei prossimi giorni già potranno arrivare le prime conferme sui recuperi o meno. Nel frattempo invece Mourinho continua ad aspettare il ritorno del campione del Mondo Paulo Dybala dalle vacanze e spera nel rientro di Wijnaldum il prima possibile dopo il lungo infortunio. Da valutare anche le condizioni di Andrea Belotti, che non ha preso parte alle amichevoli in Portogallo a causa del recente infortunio.