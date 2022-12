Mourinho riabbraccia 💎 Dybala: la data del rientro 📅

José Mourinho è pronto a riabbracciare Paulo Dybala. Ecco la data del rientro della Joya dopo il trionfo dell’Argentina ai Mondiali in Qatar

La ripresa ufficiale della stagione è sempre più vicina per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa tornerà in campo il 4 gennaio, per la sedicesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico arriverà il Bologna di Thiago Motta, dopo sarà il momento del big match in casa del Milan di Stefano Pioli. Lo Special One avrà presto a disposizione Paulo Dybala, è stata fissata la data del rientro dall’Argentina della Joya.

Tra solo otto giorni la Roma riprenderà il proprio cammino stagionale. La squadra giallorossa il 4 dicembre ospiterà allo stadio Olimpico, ancora una volta sold-out, il Bologna di Thiago Motta. José Mourinho vuole ripartire col piede giusto per riagganciare il treno del quarto posto ed ha fissato un ultimo appuntamento amichevole prima della ripresa. La Roma affronterà la Viterbese venerdì mattina a Trigoria, ultimo test prima della ripartenza ufficiale. C’era tanta attesa intorno alla data del rientro di Paulo Dybala, che ha celebrato la conquista del Mondiale in Qatar con la sua Argentina.

Roma, Mourinho ritrova Dybala: tra due giorni nella Capitale

La ‘Joya’ tornerà nella Capitale la mattina di giovedì 29 dicembre. L’attaccante argentino rientrerà da Buenos Aires dopo i festeggiamenti per il Mondiale conquistato con l’Albiceleste. Il numero 21 giallorosso è riuscito anche a lasciare il segno nella finalissima della competizione, siglando il calcio di rigore nella lotteria finale contro la Francia.

Giovedì mattina Paulo Dybala tornerà a Roma, un giorno prima dell’ultimo test amichevole a Trigoria. José Mourinho riabbraccerà l’attaccante argentino tra poche ore, difficile ipotizzare un suo impego nell’amichevole contro la compagine laziale di Serie C. Lo Special One spera di ritrovare l’attaccante in piena forma e galvanizzato dal titolo conquistato in Qatar. La ‘Joya’ tornerà tra due giorni a Roma ed i tifosi non vedono l’ora di tornare ad ammirarlo in campo, già nei pochi minuti avuti a disposizione contro il Torino il suo apporto è stato determinante per evitare la sconfitta.