Calciomercato Roma, bomber low cost: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, le ultime dall’Inghilterra ribaltano le carte in tavola per i giallorossi. Lo scenario.

Non è ancora entrato nel vivo, ma la sessione invernale di calciomercato della Roma sta offrendo già spunti molto interessanti. Tiago Pinto sta vagliando diverse soluzioni per puntellare l’organico di José Mourinho, con la volontà di capitalizzare intriganti occasioni a costi relativamente ridotti.

Chiaramente cessioni ed acquisti saranno due filoni solo apparentemente divergenti. Nel caso in cui si dovessero sbloccare le partenze di quelle pedine considerate non fondamentali da Mou, Pinto potrebbe infatti trovare meno difficoltà nell’imbastire alcune trattative. In attesa di sbrogliare il nodo Karsdorp, le attenzioni del GM della Roma sono proiettate al centrocampo, reparto che potrebbe essere rinforzato con l’innesto di Davide Frattesi. Sebbene il Sassuolo abbia aperto all’inserimento di contropartite tecniche, però, la partita con i neroverdi è ancora tutta da giocare. Discorso diverso merita l’attacco. Shomurodov non è affatto incedibile, anzi: per l’uzbeko alcuni club di Serie A, tra cui Fiorentina e Cremonese, hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo.

Calciomercato Roma, anche lo United monitora Depay: lo scenario

E chissà che con un reparto “alleggerito”, Pinto non trovi l’occasioni per mettere a segno un altro colpo “alla Dybala”. Non a caso negli ultimi giorni alla Roma è stato accostato nuovamente Memphis Depay. L’attaccante olandese è ormai ai ferri corti con il Barcellona, e le chances che possa separarsi anzitempo dai blaugrana sono molto alte. Per adesso, però, l’unica offerta concreta ricevuta dall’attaccante olandese è quella del Galatasaray, che non sembra scaldare più di tanto l’ex Lione. La Roma avrebbe tastato il terreno, pur non affondando il colpo.

Secondo quanto riferito dal “Daily Mirror“, Depay potrebbe rappresentare un’opzione intrigante anche per il Manchester United. I Red Devils, infatti, vogliono puntellare il proprio reparto offensivo con un acquisto che non comporsi un esborso oneroso. Ragion per cui a gennaio si proveranno ad imbastire soluzioni in prestito, o comunque non a titolo definitivo. Ecco perché quello dell’attuale attaccante del Barcellona potrebbe essere un profilo intrigante per i Red Devils, che hanno perso il primo duello di mercato con il Liverpool sul fronte Gakpo.