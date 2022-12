Calciomercato Roma, Belotti spiana la strada a Tiago Pinto

A gennaio si apre la sessione di calciomercato e Andrea Belotti potrebbe aprire la strada a Tiago Pinto per il colpo a centrocampo

In estate Andrea Belotti è stato uno dei principali protagonisti del calciomercato in Italia e soprattutto in casa Roma. Il suo arrivo nella capitale è stato un vero e proprio calvario, visto che ha dovuto aspettare che i giallorossi cedessero Felix Afena-Gyan alla Cremonese per avere il via libera di firmare con la Roma. Le grandi aspettative legate al bomber ex Torino però non sono state rispettate, almeno fino ad ora. Infatti il ‘Gallo’ ha avuto qualche problema sia di condizione che sotto porta.

Solo due i gol segnati fino ad ora nell’avventura romanista ed entrambi in Europa League. Sicuramente Belotti sarà chiamato a fare meglio nella seconda parte di stagione per meritarsi il prolungamento del contratto. Nel frattempo però potrebbe risultare utile a Tiago Pinto per un colpo a centrocampo.

Lukic nel mirino della Roma: Cairo non vuole un altro caso Belotti

La Roma sogna Davide Frattesi già per gennaio, operazione non certo semplice ma il centrocampista ha più volte dichiarato di volere i giallorossi. I 30 milioni chiesti dal Sassuolo però non sono pochi e la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere legata alle contropartite Volpato e Bove, sulle quali bisognerà trovare un accordo riguardo alle valutazioni.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, l’alternativa a Frattesi per la Roma potrebbe essere Sasa Lukic, centrocampista del Torino che potrebbe rappresentare un colpo a prezzo sicuramente inferiore. Il centrocampista dei granata ha un contratto fino al 2024 con il club e il presidente Cairo non vorrebbe un nuovo caso Belotti, che dopo aver sparato cifre alte ha finito per perderlo a parametro zero. L’esperienza vissuta col ‘Gallo’ dunque potrebbe portare Cairo a porre un prezzo adeguato alla situazione contrattuale del centrocampista serbo. Dunque il nome in cima alla lista di Tiago Pinto e la Roma rimane Frattesi, ma se le cose si dovessero complicare i giallorossi potrebbero virare su Lukic come alternativa a costi contenuti.