Calciomercato Roma, offerta dei bianconeri per Karsdorp: Pinto fissa il prezzo

Calciomercato Roma, richiesta bianconera e posizione fermissima dei giallorossi. Le ultime sul futuro di Karsdorp.

Sono state tante le questioni scandagliate con attenzione in casa giallorossa nel corso di queste ultime settimane, soprattutto alla luce delle diverse difficoltà palesate dalla squadra nelle battute finali della prima parentesi stagionale che hanno acuito non solo i timori della piazza ma anche la curiosità circa quelle che sarebbero potute essere le contromisure del club per cercare di cambiare rotta a partire da inizio 2023.

Non sarà certamente compito semplice, alla luce anche delle diverse defezioni palesate dalla rosa sulle quali dovrà essere abile Mourinho nel continuare a lavorare dopo il percorso fatto nelle due tournee ma anche lo stesso Tiago Pinto, atteso da un calciomercato invernale che potrebbe avere un’ingerenza non indifferente ai fini di crescita e catarsi della squadra. Ai piani alti di Trigoria sanno della delusione attualmente percepita nella Capitale, consequenziale alle ben altre aspettative generate a inizio anno e a tutta una serie di eventi che ha non poco scoraggiato il mondo giallorosso.

Calciomercato Roma, 12 milioni per Karsdorp: le ultime sull’interesse del Fulham

Certo, va evidenziato come tale scoraggiamento non ha minimamente intaccato o depauperato la passione e l’affetto della piazza, reduce dall’ennesima grande risposta emersa dal sold-out registratosi per la prima partita dell’anno, in programma il prossimo 4 gennaio.

All’ombra del Colosseo c’è infatti consapevolezza di dover migliorare ma al contempo di avere a disposizione ancora diverso tempo per assistere ad un’inversione di rotta. Come detto, un peso specifico sarà assunto anche dal calciomercato invernale, durante il quale Tiago Pinto dovrà necessariamente trovare una soluzione definitiva per il futuro di Rick Karsdorp. La situazione dell’olandese è ormai nota a tutti, così come la fermezza della Roma.

Quest’ultima ha infatti sin da subito espresso volontà di volersi privare del giocatore solo al fronte di un’offerta giusta e che ne garantisse l’addio definitivo. Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it. In base alle informazioni in loro possesso, infatti, il Fulham sarebbe ancora fortemente interessato all’olandese, a sua volta pronto a lasciare la Capitale dopo gli spiacevoli accaduti e il rapporto non idilliaco con Mourinho.

A complicare la situazione è però la su citata fermezza del club che continua a chiedere una cifra considerata spropositata. 12 milioni, infatti, la richiesta giungente da Trigoria. Troppi, a detta delle interessate: non tanto per il valore del calciatore ma per uno scenario che da tempo in molti stanno cercando di sfruttare per usufruire di sconti che i giallorossi non intendono assolutamente elargire.