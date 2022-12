Roma, Karsdorp e l’ipotesi rescissione: l’avvocato dell’olandese fa chiarezza

Calciomercato Roma, il legale di Karsdorp ha fatto il punto della situazione in merito al futuro del terzino olandese.

Uno dei temi scottanti in casa Roma è quello legato a Rick Karsdorp. La frattura palesatasi tra l’olandese e l’ambiente giallorosso non è stata ancora rimarginata, al punto che l’ipotesi più probabile resta quella di una cessione a gennaio.

Al momento però non sono arrivate proposte concrete da parte dei club interessati al terzino olandese. O meglio, la Roma non è affatto disposta a privarsi dell’ex Feyenoord attraverso formule accomodanti. Il braccio di ferro con il diretto interessato, stemperato negli ultimi giorni dal suo impiego in gruppo, resta dunque un rebus ancora tutto da sciogliere. Tiago Pinto, infatti, chiede non meno di 12 milioni di euro per lasciarlo partire. La soluzione prestito con diritto di riscatto non scalda più di tanto il GM della Roma, che si auspica di intavolare una cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, Avvocato Karsdorp: “Non credo ci sia pericolo di rescissione”

Segnali di apprezzamento sono arrivati dall’Olanda e non solo. L’Ajax avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi ma senza affondare il colpo. Segnali importanti sono arrivati anche dal Fulham, che però si è irrigidito una volta ascoltata la richiesta giallorossa. In Italia, poi, la Juventus non è ancora fuori dalla corsa, ma senza almeno una cessione importante è difficile che i bianconeri possano stuzzicare la Roma con un’offerta allettante. Non scalda più di tanto l’opzione turca, a dispetto dei rumours trapelati nelle scorse settimane.

A riscaldare l’ambiente sono state invece le accuse di mobbing e l’ipotesi legate ad una possibile rescissione del contratto dell’olandese. Tematiche affrontate da Salvatore Civale – legale di Karsdorp – che ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY ha esternato il suo punto di vista in merito: “Ipotesi rescissione del contratto? In questo specifico caso non credo ci sia, alla situazione attuale, pericolo di rescissione del contratto.”

Civale in realtà non ha lesinato messaggi importanti alla Roma e soprattutto a José Mourinho, con cui il rapporto si è ormai deteriorato, chiosando così: “Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo a Roma, con un valore del cartellino anche deprezzato.”