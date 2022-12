Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio immediato

Il capitolo rinnovi continua a essere complicato e il prolungamento per un giallorosso non arriva: apertura all’addio immediato

Non solo entrate ed uscite nel lavoro di Tiago Pinto in vista del calciomercato invernale, ma anche il capitolo rinnovi da risolvere per il general manager giallorosso. In casa Roma sono diversi gli elementi importanti che non hanno un contratto a lunga scadenza e sui quali bisognerà lavorare per capire se tenerli o meno. Sicuramente il più discusso negli ultimi tempi è stato quello di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2024, ma al momento in una fase di stallo.

Con scadenza più ravvicinata, ovvero giugno 2023 c’è anche quello di Chris Smalling, con l’opzione per il rinnovo in mano al giocatore. Ma oltre a quello dell’inglese c’è anche il contratto di Stephan El Shaarawy in scadenza a giugno. La Roma riflette sul futuro del faraone e prende una decisione.

Calciomercato Roma, il rinnovo per El Shaarawy non arriva: si ascoltano offerte

Il futuro di Stephan El Shaarawy alla Roma è sempre più in bilico. Il faraone ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno 2023, ma di rinnovo ancora non si è parlato. Nel contratto è presente una clausola per il prolungamento annuale, ma al momento la Roma non sembrerebbe intenzionata ad attivarla.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, El Shaarawy godrebbe della fiducia di Mourinho, che lo valuta un’ottima alternativa, ma la società di rinnovo non ha mai parlato. Il giocatore sente un legame forte con la Roma e sarebbe pronto a prolungare subito il contratto anche rivedendo l’ingaggio di 3 milioni che percepisce al momento. Ma la società sembrerebbe avere piani diversi. Infatti la Roma sarebbe aperta ad ascoltare offerte per il faraone già a gennaio. Poi da qui al 30 maggio, data limite per il rinnovo da contratto, bisognerà vedere se riuscirà a convincere anche la società oltre che il tecnico, che lo ha spesso utilizzato durante la stagione ed è stato molto utile soprattutto nell’ultimo periodo, quando gli infortuni sono tornati a bussare con continuità alla porta della Roma. Di sicuro El Shaarawy potrà continuare a fare comodo, ma anche la necessità di fare cassa a gennaio potrebbe essere rilevante nelle scelte.