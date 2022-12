Calciomercato Roma, il Chelsea è pronto a chiudere: Pinto sbloccato

Calciomercato Roma, il pressing del Chelsea che spalanca la strada a Tiago Pinto ed apre nuovi scenari per i giallorossi.

A pochi giorni dalla ripresa ufficiale in campionato, la Roma sta scandagliando con molta attenzione anche quelle mosse di mercato con cui rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Sono diverse le zone del campo poste sotto i riflettori da Tiago Pinto, con il GM giallorosso che in questi giorni è tornato a sondare con una certa insistenza l’evolvere della situazione Frattesi. Trovare un accordo con il Sassuolo, però, non sarà impresa facile per la Roma, anche perché per il gioiello di Fidene il rischio che si generi un’asta è concreto. Gli emiliani hanno aperto all’inserimento di contropartite tecniche considerate intriganti da Dionisi, ma al momento la discrepanza tra richiesta ed offerta non è stata ancora colmata. Un’altra zona del campo oggetto dell’attenzione di Pinto è il reparto difensivo. A tal proposito, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra non possono essere trascurate.

Calciomercato Roma, Chelsea su Badiashile: via libera per N’Dicka?

Uno dei profili su cui ha da tempo messo gli occhi Tiago Pinto è Evan N’Dicka. Il difensore transalpino dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Il centrale fa gola a diversi club: Juventus, Inter e Roma, tra le altre, hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Nelle ultime ore, però, sul gigante transalpino avrebbe fatto irruzione anche il Chelsea. I Blues, però, non considerano N’Dicka una prima scelta, ed hanno messo in cima alla lista dei desideri Benoit Badiahile del Monaco.

Secondo quanto riferito da CBS Sports, i contatti avuti nelle ultime ore tra i londinesi ed i monegaschi sarebbero stati assolutamente proficui. Ci si sta avvicinando piuttosto rapidamente alla fumata bianca tra i due club, mentre un accordo tra il Chelsea e l’entourage del calciatore sarebbe già stato imbastito. Potter sarebbe stato stregato dall’aggressività e dalle forza fisica del totem del Monaco, al punto da avallarne l’acquisto. Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi positivamente, è chiaro che la Roma potrebbe fare i conti con un avversario in meno per N’Dicka.