Terremoto Juve, li “cacciano via” per colpa di Dybala

Terremoto in casa Juventus in vista della ripresa del campionato: decisi a “cacciarli via” per colpa di Paulo Dybala

L’Argentina campione del mondo è sicuramente l’evento che sarà più ricordato nel mondo del calcio del 2022. Dopo 36 anni la ‘Seleccion’ è tornata sul tetto del mondo, con Lionel Messi che ha alzato per la prima volta la coppa, scacciando ogni dubbio sul paragone con Diego Armando Maradona. Tra i protagonisti del Mondiale c’è stato anche Paulo Dybala, almeno per quanto riguarda la finale contro la Francia. Infatti la ‘Joya’ non ha visto molto il campo, ma è stato freddo dal dischetto nel momento decisivo.

Oggi Dybala è tornato a Roma per riprendere gli allenamenti con la Roma, ma l’argentino potrebbe mettere nei guai due suoi connazionali ancora non tornati dalle vacanze. I tifosi si infuriano e chiedono il loro addio immediato.

Juventus, Di Maria e Paredes tornano a gennaio: tifosi furiosi sui social

L’euforia per essere diventati campioni del mondo sarà difficile da smaltire, anzi, forse sarà una marcia in più per la ripresa del campionato. Paulo Dybala è tornato a Roma oggi ed è stato accolto dai tifosi a Fiumicino all’alba. Il suo ritorno fa però scatenare i tifosi della Juventus contro altri due Argentini, ovvero Di Maria e Paredes.

I due bianconeri infatti torneranno ad allenarsi alla Continassa solo il 2 gennaio, a due giorni dal ritorno in campo in Serie A. La differenza nel ritorno rispetto a Dybala ha fatto infuriare i tifosi, che vedono anche Lautaro Martinez tornare domani all’Inter, prima rispetto a Di Maria e Paredes. Su Twitter sono tanti i messaggi dei tifosi bianconeri e c’è chi addirittura arriva a chiederne l’addio immediato. Probabilmente il loro ritorno alla Juventus non sarà accolto con clima di festa come ci si poteva aspettare, anzi, i tifosi chiedono dimostrazioni sul campo adesso.

Di Maria e Paredes da mandare via a Gennaio…vergognosi — Matteo Venturi (@matteven95) December 28, 2022

Mi spezza come la notizia di Di Maria che torna il 2 gennaio sia uscita proprio il giorno dopo la frase di Arrivabene: “Di Maria preso per fare da mentore ai giovani” Iron Mauri non ne azzecca una neanche a pagare 👊👊 — Pirlo is my life (@PirloIsMyLife) December 29, 2022

Di Maria e Paredes mai visto giocatori così non professionisti. Sono rientrati tutti gli altri argentini, solo loro il 2! @juventusfc dove sei? — IM (@ilario_maiolo82) December 29, 2022

La #Juventus con questo CdA ha deciso di “ripulire” la propria immagine…ma anche a livello sportivo dobbiamo fare qualcosa, non si possono avere in squadra individui del calibro di #Paredes e #DiMaria…l’etica professionale doveva portarli a Torino 5 giorni dopo il mondiale! — 𝔾𝕩𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@19GX95) December 29, 2022