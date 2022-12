Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2024

Roma, c’è l’annuncio ufficiale dopo la firma in casa giallorossa. Siglato l’accordo fino al 2024, ecco il comunicato diramato dalla società

In casa giallorossa c’è stato il prolungamento contrattuale di Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile. La compagine sta vivendo una stagione ad altissimi livelli, certificata dalla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. La Roma Femminile è attualmente capolista della Serie A ed ha superato anche la fase a gironi della Champions League, alla sua prima partecipazione nella storia.

Tramite comunicato ufficiale apparso sul sito la Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale al tecnico Alessandro Spugna. L’allenatore raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto finora in stagione. Oltre alla conquista della Supercoppa Italiana, vinta ai calci di rigore contro la Juventus, la squadra giallorossa è in vetta alla classifica della Serie A femminile. Inoltre il cammino in Champions League ha sorriso alla compagine giallorossa, vedendola superare il gruppo B alle spalle della corazzata Wolfsburg.

In attesa della ripartenza stagionale della Roma Femminile la società giallorossa blinda il proprio allenatore. Ecco il comunicato ufficiale che sancisce il prolungamento di contratto tra la Roma ed Alessandro Spugna, con la squadra che tornerà a giocare in campionato il 7 gennaio in casa del Como.

La nota ufficiale apparsa sul sito della Roma: “L’AS Roma è lieta di comunicare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.” Ci sono anche le parole del tecnico sul sito giallorosso, che esprime tutta la propria soddisfazione: “Ringrazio il Club per questo rinnovo, sento grande fiducia nei miei confronti. Sia io sia la società vogliamo continuare il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione e che ci sta regalando grandi soddisfazioni.” In attesa di ripartire, con altri grandi traguardi da centrare, la Roma ha accelerato i tempi per blindare il proprio tecnico della squadra femminile.