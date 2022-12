Calciomercato Roma, colpo di scena Zaniolo: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena sul fronte Zaniolo. Le ultime indiscrezioni sul futuro del bimbo d’oro.

Operazione rilancio. La Roma di José Mourinho vuole iniziare il 2023 mettendosi alle spalle il periodo in chiaroscuro manifestato nelle ultime uscite di campionato. Sotto questo punto di vista, il ritorno di alcune pedine importanti come Dybala (a pieno regime) e Wijnaldum potrebbe rappresentare un punto di non ritorno.

Il tecnico lusitano si aspetta risposte importante anche da Nicolò Zaniolo. Il tuttocampista giallorosso, però, sta continuando a calamitare importanti voci di mercato. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, Zaniolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. O almeno, con i capitolini non è stato ancora raggiunto il rinnovo del contratto ventilato con forza nelle scorse settimane. Si tratta di una questione da approfondire con molta attenzione, anche perché gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, il Newcastle in agguato per Zaniolo

Milan e Juventus non hanno riannodato i fili del discorso, anche perché la Roma non vuole fare sconti. Pinto valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro: un muro al di sotto del quale i giallorossi non vogliono scendere. La partita, però, è ancora tutta da giocare. Nel caso in cui non si dovessero creare le condizioni per la firma, però, occhio ad eventuali colpi di scena. A tal proposito, trapelano interessanti novità.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY, Enrico Camelio ha svelato l’interesse del Newcastle per l’esterno offensivo della Roma. Ecco le sue parole: “Il Newcastle è sul calciatore ha chiesto informazioni già prima del Mondiale, non alle cifre chieste dalla Roma: ma la società inglese è ricca.”

Al momento dunque si tratta soltanto di un’ipotesi, di una pista che non si è ancora surriscaldata. Zaniolo, però, ha diversi estimatori in Premier League, visto che anche il Tottenham la scorsa estate aveva sondato il campo. Alla luce delle disponibilità economiche del Newcastle, non è escluso che i Magpies possano far saltare il banco con un’offerta allettante nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.