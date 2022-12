Calciomercato Roma, blitz per il bomber: Pinto mastica amaro

Calciomercato Roma, il blitz a sorpresa per il bomber apre nuovi scenari: ecco cosa potrebbe succedere. Si accende il duello.

Come in ogni sessione di calciomercato, i rumours legati agli attaccanti stanno continuando ad infiammare l’attenzione mediatica.

La Roma osserva il da farsi con molta attenzione, anche perché dalla cessione di un calciatore del suo reparto offensivo potrebbe sistemare diverse tessere del proprio mosaico. Tiago Pinto, infatti, vuole sferrare l’assalto decisivo con il Sassuolo per mettere le mani su Davide Frattesi. Nel frattempo, in attesa di sciogliere definitivamente il rebus Karsdorp, i giallorossi si muovono sottotraccia anche per un terzino di piede destro. Molto dipenderà dalle eventuali uscite che i capitolini riusciranno a concretizzare. A tal proposito, potrebbe non essere inutile passare in rassegna l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky.

Calciomercato Roma, sfida Cremonese-Spezia per Bonazzoli: Shomurodov mollato?

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, infatti, potrebbe profilarsi un vero e proprio duello di mercato tra la Cremonese e lo Spezia per Federico Bonazzoli. L’attaccante della Salernitana, riscattato la scorsa estate dai granata, non è riuscito a trovare nel primo scorcio di stagione quella continuità di rendimento che Nicola si auspicava. La compagine campana, però, non vuole fare sconti, e difficilmente sarà disposta a mettere a bilancio una minusvalenza.

Come evidenziato da Sky, la Cremonese avrebbe mosso passi concreti per l’attaccante, mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Intreccio che interessa anche la Roma, visto che i lombardi nelle ultime settimane stavano sondando con una certa insistenza anche Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko, che piace anche al Torino, piace e non poco anche alla Cremonese, che però fino non è riuscita ancora a trovare l’accordo definitivo con la Roma. Staremo a vedere se il blitz per Bonazzoli possa essere pretattica o sia propedeutico alla conclusione dell’affare.