Calciomercato Roma, prezzo dimezzato: trattativa già avviata

Entra nel vivo la sessione invernale per i trasferimenti, seppur non ancora aperta: trattativa già avviata per la Roma e prezzo dimezzato

Il calciomercato invernale aprirà ufficialmente lunedì, ma ormai da tempo la Roma sta lavorando per essere preparata al meglio a questo mese di fuoco. Vendere per cercare poi di acquistare, questa la strategia del club giallorosso in un momento in cui l’Uefa ha posto dei paletti e non si potrà investire molto per i rinforzi, se non grazie a qualche uscita.

Sono diversi i nomi che la Roma valuta di cedere, ma in cima alla lista rimane sempre il profilo di Rick Karsdorp. Dopo quel fatidico Sassuolo-Roma il rapporto con Mourinho è diventato impossibile da ricucire, nonostante la convocazione in Portogallo e le amichevoli giocate. Sull’olandese ci sono diverse squadre e il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Trattativa già avviata, ma attenzione alla valutazione del giocatore che potrebbe cambiare.

Calciomercato Roma, trattativa col Fulham: ma il prezzo di Karsdorp si dimezza

La situazione tra Karsdorp e la Roma continua a essere sempre più complicata. La società valuta azioni legali per non aver risposto alla convocazione, dall’altra parte l’avvocato dell’olandese afferma che la colpa è stata di Mourinho. Una guerra fredda che al momento sembra avere una sola soluzione, l’addio a gennaio. Come detto più volte, cedere a titolo definitivo Karsdorp a gennaio non è cosa semplice. Ma la svolta potrebbe arrivare anche a breve.

Come riportato da ‘Il Tempo’, la trattativa tra la Roma e il Fulham è già avviata, ma 10-12 milioni per l’olandese sembrerebbero essere difficili da chiedere. Così secondo il quotidiano il club giallorosso potrebbe accontentarsi anche di 5-6 milioni, dimezzando dunque la valutazione del giocatore pur di cercare la cessione. Una decisione sicuramente sorprendente, soprattutto perché si parla di un tesoretto dimezzato per l’eventuale sostituzione. Vedremo però se questa sarà la mossa giusta per riuscire a vendere Karsdorp in Premier League, mentre a continuare a osservare la situazione c’è sempre la Juventus, che continua a cercare un rinforzo per la propria corsia difensiva destra.