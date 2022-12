Colpo Mondiale a gennaio: lo paga l’ex Roma

Calciomercato Roma, colpo Mondiale e addio Serie A. Hanno individuato il sostituto dell’ex giallorosso, beffando Tiago Pinto e non solo.

Abbiamo sovente sottolineato come il congedo della Serie A e dei campionati per il Mondiale in Qatar ha avuto importanti conseguenze da plurimi punti di vista. Certamente l’interruzione in medias res ha rappresentato una novità singolare che potrebbe avere una certa ingerenza anche sullo stato di forma delle squadre alla ripresa, anche alla luce di condizioni fisiche e morali dei diversi rientranti dall’evento Fifa.

A ciò si aggiunga poi un aspetto che da sempre contraddistingue eventi calcisticamente e mediaticamente così importanti. Questi ultimi rappresentano infatti molto spesso delle grandi vetrine garanti una buona possibilità di veduta a calciatori e club, con i primi che cercano di mettersi in mostra e i secondi attenti nel non lasciarsi sfuggire prestazioni e qualità di elementi più e meno importanti durante una competizione così nobile e impegnativa.

Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole Ounahi: Gerson decisivo

Questo è accaduto anche nel corso del Mondiale da poco terminato, ricco di sorprese sia sul fronte dei singoli che delle squadra partecipanti. L’eliminazione del Brasile da parte della Croazia può certamente essere un esempio in negativo, alla luce della grande importanza dei verdeoro, figuranti certamente tra i candidati principali alla vittoria finale.

A ciò si aggiunga però anche la bella favola del Marocco, reduce da un percorso che ha visto Ziyech e colleghi imporsi su grandi squadre e rasentare un sogno arrestatosi solamente in semifinale, contro una Francia nettamente più forte ma fronteggiata egualmente in modo degnissimo. L’iter storico della nazionale marocchina, per la prima volta approdata in una semifinale mondiale, ha anche permesso di ammirare importanti calciatori, generando attenzioni da parte di diversi club.

Un esempio è certamente rappresentato dal centrocampista dell’Angers, Azzedine Ounahi, finito nel mirino anche di diversi club di Serie A, Roma inclusa. Anche il Napoli e l’Inter hanno maturato una certa attrazione per un giocatore valutato circa 30 milioni di euro e circa il quale sono da poco giunte diverse informazioni da Le 10 Sport.

A detta delle penne francesi, Ounahi sarebbe infatti finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, alla luce del grande interesse palesato da mister Longoria che avrebbe in lui individuato il sostituto ideale dell’ex giallorosso, Gerson. Qualora il brasiliano partisse (e non mancano pretendenti) il marocchino potrebbe rappresentarne l’alter ego ideale.