Verso Milan-Roma, Pioli in ansia: infortunio al fischio finale

Piove sul bagnato in casa Milan: i rossoneri, sconfitti dal PSV, sono stati costretti a chiudere la gara in 10 uomini.

Nella seconda metà della stagione la Roma non potrà permettersi quei cali di concentrazione che ne hanno frenato il cammino nella prima parte di campionato.

A cominciare dalla sfida con il Bologna – in un Olimpico che si preannuncia assolutamente gremito – i giallorossi sono chiamati a rispondere presente per cominciare a mettere pressioni alle altre pretendenti per un posto in Champions League. Il match con i felsinei potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio ideale per proiettarsi in vista del primo big match del 2023 contro il Milan. Si tratta di uno scontro dal profumo d’Europa dal peso specifico non indifferente. I rossoneri, infatti, vogliono provare a tenere il passo del Napoli capolista, distante otto lunghezze. Per farlo, hanno bisogno di incamerare punti importanti nelle prime uscite, per mettere pressione alla concorrenza e puntare alla vetta.

Milan-Roma, infortunio per Ballo Touré: ecco cosa è successo

La sensazione è che possano esserci tutti gli ingredienti per assistere ad un match al cardiopalma, con gli uomini di Mourinho che sbarcheranno alla volta di San Siro con la volontà di consolidare lo status di grande ormai acquisito. Nella giornata di oggi sia i giallorossi che i rossoneri hanno disputato delle amichevoli per testare nuovi soluzioni e mettere benzina nelle gambe. Il test nel quale è stato impegnato il Milan ha visto i rossoneri perdere in malo modo al cospetto del Psv, che si è imposto con un perentorio 3-0.

Le brutte notizie per Pioli, però, non si fermano al risultato. A pochi istanti dal triplice fischio che ha scritto la parola fine all’incontro, infatti, Ballo Touré è stato costretto a lasciare il campo visibilmente dolorante. Il difensore del Milan, dopo uno scontro di gioco, ha sbattuto violentemente la spalla sinistra con il manto erboso. Touré ha lasciato il campo sulle proprie gambe, ma non lesinando smorfie di dolore. Da capire se nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali per capire con maggiore certezza l’entità del problema riscontrato. Vi terremo aggiornati.