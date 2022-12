Errori da incubo, decisione lampo: lo ‘vendono‘ prima di Milan-Roma

La reazione social non si è fatta attendere: polemiche a non finire per la sua prestazione negativa. Verso Milan-Roma: cosa è successo.

Manca sempre meno alla ripresa del campionato. La Serie A è pronta ad aprire nuovamente i battenti dopo la sosta per i Mondiali. Prima della fine dell’anno, però, diversi top club hanno colto l’occasione per disputare amichevoli di rodaggio, ultimi appuntamenti prima della ripartenza.

Ne sa qualcosa la Roma, che in tarda mattina è stata impegnata nel match con la Viterbese, ipotecato con il risultato di 3-1. Un buon test per i giallorossi che, ritornati in Italia, si stanno preparando per una seconda parte di stagione che vedrà i rossoneri impegnati su molteplici fronti. La parte iniziale del 2023, del resto, non ammette repliche. Dopo la sfida casalinga contro il Bologna, infatti, Abraham e compagni se la vedranno con il Milan a San Siro l’8 gennaio. Un impegno che potrebbe fungere da spartiacque per le ambizioni Champions degli uomini di Mourinho, che affronteranno un Milan impegnato, a sua volta, nel difficile compito di inseguire il Napoli capolista.

Milan, Mirante nel mirino dei tifosi rossoneri

Il Milan è attualmente impegnato nel confronto con il Psv. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo sotto di due lunghezze. Abulici e mai in partita, gli uomini di Pioli stanno pagando un approccio alla gara assolutamente rinunciatario e gli errori di Mirante. Schierato un po’ a sorpresa dall’inizio al posto di Tatarusanu, l’ex estremo difensore del Bologna si è reso protagonista di due errori clamorosi.

Il primo ha permesso a Madueke di siglare il momentaneo 2-0: Mirante, infatti, non è parso irreprensibile nella copertura del suo palo, lasciandosi beffare da una conclusione non irresistibile. Dopo circa dieci minuti, un’uscita avventata del portiere del Milan stava creando i presupposti per un clamoroso autogol, prima dell’intervento risolutore di De Ketelaere. Immancabile, immediata, le reazioni social dei tifosi:

neanche in serie C mirante — Giovanni 19🏆 (@_giovannistara) December 30, 2022

Va bene che sono solo amichevoli, ma certe figuracce potremmo risparmiarcele. Preoccupatissimo per la ripresa del campionato.

Molto male Mirante, è emergenza portieri.#psvmilan — Stefano Rigon (@StefanoRigon65) December 30, 2022

peggior Milan degli ultimi anni Mirante deve ritirarsi😂😤 — GLOdrilla (The Godrilla Evolution) (@SalmoLeKiller) December 30, 2022

Mirante puoi aspettare altri 5 minuti per tuffarti…. — LEO🔴⚫ (@Leonardo87CR) December 30, 2022

Mirante uno scempio… — fichissimo82 (@fabgaglia) December 30, 2022