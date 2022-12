Roma-Viterbese: orario, diretta tv e streaming

Roma-Viterbese, ecco quando ci sarà il fischio d’inizio dell’ultima amichevole dei giallorossi prima dell’inizio del campionato.

Manca sempre meno alla ripartenza in campionato della Roma di José Mourinho, con l’Olimpico che già si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto per accogliere al meglio i propri beniamini.

Dopo un 2022 chiuso in maniera altalenante, infatti, Pellegrini e compagni dovranno essere supportati anche dal proprio pubblico per approcciare al meglio una seconda parte di stagione ricca di insidie. Il tempo degli esperimenti sta per esaurirsi per lo Special One, che avrà a disposizione il confronto amichevole contro la Viterbese per eventualmente testare possibili soluzioni tattiche. Da capire, ad esempio, se il tecnico lusitano continuerà a battere su una difesa a 4 “liquida”, oppure ritornerà al collaudato scacchiere a tre. Ad ogni modo, il fischio d’inizio di Roma-Viterbese è fissato alle 11.30.

Orario inizio Roma-Viterbese: come e dove vedere il match

Dopo il largo successo ottenuto ai danni del Waalwijk nell’ultima amichevole in terra di Algarve, i giallorossi sono tornati in Italia per preparare il segmento conclusivo della pre-season. Accolto Paulo Dybala, reduce dalla vittoria ai Mondiali contro l’Argentina, Mou dovrebbe puntare su un marcato restyling nell’assetto della squadra che sfiderà la Viterbese. Al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” il match contro la compagine laziale – reduce dal successo contro il Giuliano nell’ultimo impegno ufficiale del 2022 – si disputerà a porte chiuse.

Come già successo in altre circostanze, dunque, non sarà garantita la copertura televisiva della gara. Molto probabilmente saranno messe a disposizione gli highlights soltanto negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio. Mourinho terrà sicuramente alta la concentrazione dei suoi ragazzi, per non incorrere in cali di concentrazione fatali a grandi livelli. Fari puntati, dunque, sul test contro la Viterbese: a dispetto del divario tecnico tra le due compagini, sarà sicuramente un’occasione importante soprattutto per i calciatori che hanno avuto meno spazio per mettersi in mostra, e che dovranno capitalizzare queste chances.