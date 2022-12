Calciomercato Roma, fa tutto Conte: occasione lampo

Calciomercato Roma, la decisione di Antonio Conte che potrebbe far convergere le mosse degli Spurs con quelle dei giallorossi. Le ultimissime.

Manca sempre meno all’inizio della ripartenza in campionato. Il primo impegno ufficiale del 2023 della Roma vedrà i giallorossi affrontare il Bologna davanti al proprio pubblico. C’è molta attesa per capire quale sarà l’approccio della compagine di José Mourinho, che potrebbe essere puntellata ulteriormente con la sessione invernale di calciomercato.

In realtà Tiago Pinto deve sciogliere prima uno dei rebus più importanti in casa Roma. La situazione legata al futuro di Rick Karsdorp, infatti, non può essere affatto trascurata. La rottura tra il terzino olandese e l’ambiente giallorosso non è stato ricomposto. Lo stesso avvocato dell’ex Feyenoord, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, ha svelato come un addio rappresenti ormai la soluzione inevitabile. Al momento, però, le offerte ricevute dalla Roma per il proprio laterale destro non soddisfano i capitolini.

Calciomercato Roma, addio Tottenham-Emerson Royal: Spurs su Karsdorp?

La Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi, ma non ha affondato il colpo. I bianconeri vorrebbero imbastire la formula con un prestito con diritto di riscatto, che però non stuzzica Pinto. La Roma spera di ottenere almeno 10 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo di Karsdorp, anche se ovviamente con il passare delle settimane non è detto che non possa abbassare leggermente le proprie pretese. Il Fulham ha bussato alla porta della Roma, così come l’Ajax, ma il tutto si è risolto almeno per ora con il più classico dei nulla di fatto.

E chissà che non possa schiudersi un’ altra opzione interessante dalla Premier. Come rivelato da Football Insider, infatti, Antonio Conte avrebbe praticamente avallato la cessione di Emerson Royal. Il Tottenham è dunque chiamato ad acquistare un terzino destro già nella sessione invernale di calciomercato. Non è detto che gli Spurs non possano bussare alla porta della Roma per capire la fattibilità dell’operazione Karsdorp. Paratici potrebbe riannodare con i giallorossi i nodi del discorso, che in realtà non sono mai tramontati del tutto visto che il Tottenham ha monitorato con interesse anche il dossier Zaniolo. Staremo a vedere.