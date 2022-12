Calciomercato Roma, Pinto vara il piano B: scambio immediato

Tiago Pinto non perde tempo e inizia a valutare le alternative nel caso in cui l’affare non andasse in porto: scambio immediato

Una nuova sessione di calciomercato sta per aprirsi e Tiago Pinto è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari. Il prossimo mese sarà decisivo per il futuro della rosa della Roma, con una seconda parte di stagione in cui bisognerà riscattare la deludente prima metà. José Mourinho ha bisogno di alcuni rinforzi già a gennaio e in cima alla lista continua a esserci il nome di Davide Frattesi.

La distanza tra la Roma e il Sassuolo è ancora ampia però, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni dei cartellini di Bove e Volpato, le due contropartite da inserire nell’affare. Così il general manager giallorosso non perde tempo e inizia a pensare ad eventuali alternative. La svolta potrebbe arrivare con uno scambio immediato in Serie A.

Calciomercato Roma, Lukic alternativa a Frattesi: scambio con Shomurodov

Riuscire ad arriva a Frattesi in questa sessione invernale di calciomercato non sarà un’operazione semplice per la Roma. Il Sassuolo non fa sconti e le valutazioni di Volpato e Bove non coincidono tra i due club, così Tiago Pinto deve inevitabilmente iniziare a cercare qualche alternativa.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, il general manager giallorosso avrebbe puntato il mirino sia su Houssem Aouar che su Sasa Lukic. Proprio con il centrocampista del Torino potrebbe arrivare l’affare della svolta. Infatti i granata continuano a cercare un attaccante e in cima alla loro lista ci sarebbe il nome di Eldor Shomurodov, attaccante che non ha più spazio nella rosa di Mourinho. Inoltre il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e ancora attende il rinnovo. Così Roma e Torino potrebbero pensare a uno scambio alla pari, valutando entrambi intorno ai 10 milioni. Un’operazione che andrebbe ad accontentare entrambe le parti e risolverebbe diversi problemi. Ma la Roma continua comunque a tenere come priorità Davide Frattesi, con la speranza, condivisa dal giocatore, di riuscire a portarlo nella capitale entro la sessione invernale di calciomercato.