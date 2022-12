Il 2023 ormai alle porte porterà con sé la nuova sessione di calciomercato, quella invernale, a cui la Roma guarda con ottimismo per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore José Mourinho. Le richieste dello Special One riguardano in particolare la difesa e il centrocampo, mentre in attacco oltre all’innesto di Solbakken si spera soprattutto in un rendimento migliore da parte di Abraham e Belotti.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!