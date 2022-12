Calciomercato Roma, affondo improvviso: triplo colpo in Serie A

In casa Roma si continua a lavorare per il calciomercato di gennaio. Affondo improvviso nelle ultime ore: triplo colpo in Serie A

È tempo di salutare il 2022, un anno che alla Roma ha portato tante soddisfazioni, una su tutte la vittoria della Conference League a Tirana. I bilanci sono stati fatti e adesso la società lavora per migliorare una squadra che ha sicuramente deluso nella prima parte di stagione. Il calciomercato invernale sarà uno snodo cruciale in entrata e in uscita per la seconda metà di stagione, che sarà colma di impegni.

Tiago Pinto sta lavorando per cercare di colmare le lacune nella rosa di Mourinho, attenendosi ai paletti imposti dall’Uefa. Per questo le cessioni diventano fondamentali e alcuni nomi sono in cima alla lista, come quello di Eldor Shomurdov. Proprio l’uzbeko potrebbe dare il via a un intreccio in Serie A che potrebbe portare la Roma a essere protagonista di diversi affari.

Calciomercato Roma, affondo Torino per Shomurodov: attenzione a Kumbulla e Lukic

Se per Mourinho non è stato fondamentale, Eldor Shomurodov potrebbe esserlo per il calciomercato della Roma. Il bomber uzbeko è in fondo alle gerarchie di Mourinho e per questo a gennaio potrebbe essere ceduto. L’intenzione sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, così da avere un tesoretto immediato da reinvestire.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, il Torino nelle ultime ore avrebbe affondato il colpo per cercare di prendere Shomurodov, assicurandosi una corsia preferenziale per l’attaccante. Quello che manca però è un accordo sulla formula del trasferimento. C’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare, che potrebbe aprire anche ad altri intrecci. Infatti la Roma continua a tenere nel mirino Sasa Lukic, centrocampista del Torino con contratto in scadenza nel 2024 che attende un rinnovo fino ad ora mai arrivato. Mentre i granata oltre a Shomurodov continuano a pensare a Marash Kumbulla, difensore della Roma considerato una seconda scelta per Mourinho. Dunque un tris di affari che potrebbe essere inaugurato proprio dalla partenza di Eldor Shomurodov, per il quale il Torino sembra fare sul serio.