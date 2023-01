Juventus demolita, doppio ‘addio‘ da urlo: 120 milioni

Calciomercato Juventus, la beffa è doppia: hanno già scelto l’erede, ed il doppio affare potrebbe concretizzarsi per oltre 100 milioni di euro.

Non sarà una sessione invernale di calciomercato appariscente per la Juventus di Max Allegri. Alla luce delle ben note vicende extra-campo, infatti, i bianconeri saranno costretti a fare di necessità virtù, capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Non è un caso che la “Vecchia Signora” abbia da tempo programmato un vero e proprio restyling delle corsie laterali. Con Cuadrado ed Alex Sandro al passo d’addio, Cherubini sta ventilando un ventaglio di alternative importanti, per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Max Allegri. Alla luce delle prestazioni tutt’altro che esaltanti fornite da Gatti e Bonucci, poi, non è da escludere sin nell’immediato un innesto importante in difesa. La volontà della “Vecchia Signora”, infatti, è quella di affiancare a Bremer un altro profilo forte fisicamente, e bravo a far partire l’azione dal basso.

Calciomercato Juventus, effetto domino Gvardiol: Kiwior nel mirino del Lipsia

Due caratteristiche che si sposano molto bene con l’identikit di Gvardiol e Kiwior che, in tempi ed in modi diversi, sono stati accostati alla Juventus. Anche grazie ad un Mondiale disputato da assoluto protagonista, la valutazione del gigante croato del Lipsia è schizzata ad oltre 90 milioni di euro: cifra che chiaramente i bianconeri ora come ora non possono permettere di sborsare.

Gvardiol ha calamitato le attenzioni di molti club di Premier League, ma non solo: i principali top club europei sono sulle sue tracce, e potrebbero dar vita ad un’asta a suon di milioni. Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, il Lipsia avrebbe già individuato il sostituto. Il club tedesco si sarebbe reso protagonista dei primi sondaggi esplorativi per Kiwior. Il polacco, che con la maglia dello Spezia si sta ritagliando un ruolo sempre più importante, fa gola a tutte le big di Serie A. Anche la Juve è sulle sue tracce, ma occhio alla concorrenza. I liguri chiedono “soltanto” 25 milioni per avallarne la cessione: condizioni che stuzzicano il Lipsia, che potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane.