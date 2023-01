Calciomercato Roma, colpo di scena Juventus: la clausola (s)blocca tutto

Calciomercato Roma, il Newcastle rovina i piani della Juventus e spariglia nuovamente la concorrenza: cosa sta succedendo.

Sebbene manchino ancora alcuni giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, in casa Roma il tam tam mediatico legato alle possibili entrate ed alle eventuali uscite non si è ancora placato.

Se per quanto concerne il primo fronte il nome più caldo continua ad essere quello di Frattesi, per il quale però non è stato trovato ancora un accordo definitivo con il Sassuolo, il discorso legato alle cessioni sembra essere molto più incanalato. Affermare che Karsdorp abbia da tempo le valigie in mano non sarebbe affatto fuorviante, anzi. Il terzino olandese non ha ricucito lo strappo con i giallorossi, al punto che si aspetta solo l’offerta giusta per avallarne la cessione. Non sono pochi gli estimatori dell’ex Feyenoord che hanno cominciato a bussare alla porta di Tiago Pinto: per la fumata bianca definitiva, però, manca ancora molto.

Calciomercato Roma, Newcastle su Fresneda: la Juventus ritorna su Karsdorp?

A tal proposito potrebbe non essere inutile passare in rassegna i possibili movimenti in entrata della Juventus per la corsia destra. I bianconeri, infatti, avevano bussato alla porta della Roma per capire eventuali margini di manovra per Karsdorp. Difronte alla richiesta dei giallorossi, però, almeno per il momento la “Vecchia Signora” ha tirato i remi in barca, preferendo vagliare altri tipi di profili. Uno dei nomi che stuzzica maggiormente le fantasie di Cherubini è quello di Fresneda del Valladolid che, però, ha calamitato l’interesse anche di altri club.

Seguito con molto interesse anche dal Real Madrid, per Fresneda avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi anche il Newcastle, pronto a far saltare il banco con un’offerta allettante per sbaragliare la concorrenza. Ricordiamo che l’esterno di piede mancino è legato al Valladolid da una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro, che però potrebbe aumentare a fine stagione. Condizioni che a quel punto potrebbe portare la Juventus a sondare altri tipi di soluzioni. Chissà che non possa ritornare in auge per la “Vecchia Signora” proprio Karsdorp, nel caso in cui non si dovesse sbloccare prima la cessione dell’olandese.