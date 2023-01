Calciomercato Roma, fuochi d’artificio Modric: lo vogliono rifare

Calciomercato Roma, il futuro di Luka Modric potrebbe dirigersi a stretto giro di posta. L’offerta che non ti aspetti.

Giorni di festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Tuttavia, le indiscrezioni di calciomercato continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità. Del resto, manca poco all’apertura ufficiale delle contrattazioni, e tutti i club vogliono guadagnare un vantaggio importante da poter gestire.

Tiago Pinto da tempo è al lavoro per provare a soddisfare le richieste di José Mourinho. Il nome più caldo in casa giallorossa è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nei radar della Roma, che spera di trovare l’accordo definitivo con i neroverdi in tempi relativamente breve. La strada, però, non è ancora segnata, anche perché c’è discrepanza tra domanda ed offerta, soprattutto in relazione alla valutazione delle eventuali contropartite tecniche da inserire. Muro contro muro che calamiterà l’attenzione mediatica ancora per molto, così come i rumours relativi alla nuova possibile destinazione di Luka Modric.

Calciomercato Roma, Modric come Ronaldo: cosa sta succedendo

Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, il fuoriclasse croato ha cominciato a guardarsi intorno, per capire le varie proposte giunte sulle sua scrivania. La fumata bianca per il prolungamento della sua esperienza con le “Merengues” non si è ancora materializzata, a dispetto degli annunci di Ancelotti dai quali sembrava trasparire cauto ottimismo.

Interessanti aggiornamenti, a tal fine, sono stati riportati da Rudy Galetti, secondo cui per Modric potrebbe schiudersi la possibilità di un trasferimento da urlo. Ricalcando quanto fatto per Cristiano Ronaldo, infatti, un club saudita si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista del Real Madrid, e sarebbe pronto a stuzzicarlo con un’offerta allettante. Si tratta di una traccia da monitorare con attenzione, in quanto foriera di sviluppi importanti. Ricordiamo che nelle scorse settimane Modric era stato accostato – più per associazione di idee che per altro – anche alla Roma. I giallorossi, però, hanno altri piani per il centrocampo, che vogliono puntellare con innesti giovani, di prospettiva, ma dall’impatto importante anche nell’immediato.