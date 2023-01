Calciomercato Roma, Skriniar innesca la giostra: Pinto stappa lo champagne

Calciomercato Roma, filo diretto con Skriniar: il difensore slovacco potrebbe scatenare un effetto domino propizio per i giallorossi.

Nella prossima campagna trasferimenti che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti un ruolo di primo sarà ricoperto per forza di cose dai possibili intrecci per i tanti difensori in cerca di sistemazione.

La Roma chiaramente osserverà la situazione pronta a calamitare quelle opportunità che dovessero presentarsi. Alla luce della permanenza tutt’altro che scontata di Kumbulla e dei dubbi legati al possibile rinnovo di Chris Smalling, Pinto potrebbe anche anticipare i tempi per mettere le mani su un innesto importante in difesa. I nomi di certo non mancano, ma ce n’è uno che stuzzica particolarmente i giallorossi. Ci stiamo riferendo ad Evan N’Dicka, centrale difensivo in forza all’Eintracht Francoforte, che si è messo in luce a suon di prestazioni importanti. Il transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2023. Al di là delle dichiarazioni di membri dirigenziali dell’Eintracht in cui continua a ventilarsi la possibilità del rinnovo, un addio di N’Dicka a fine stagione rappresenta ora come ora l’opzione più credibile.

Calciomercato Roma, Arsenal su Skriniar: via libera N’Dicka?

La Roma, così come la Juventus, l’Inter e tanti club in giro per l’Europa stanno aspettando il da farsi. N’Dicka in realtà ha diversi estimatori in Liga ed in Premier League, campionato nel quale potrebbe mettere in mostra tutte le sue doti atletiche e fisiche. Non è un caso che l’Arsenal sia da tempo sulle sue tracce, al punto che diversi spifferi ventilavano che fosse stato già trovato un accordo di massima tra N’Dicka ed i Gunners. In realtà, la situazione è molto meno indirizzato di quanto si pensi, e le ultime indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica la confermano.

Secondo quanto riferito da football.london, infatti, l’Arsenal si sarebbe aggiunta a Tottenham e Psg nella lista di pretendenti a Milan Skriniar. Il difensore slovacco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, con l’Inter che sta provando in tutti i modi a fargli rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da circa 7 milioni di euro netti a stagione, per rispondere alle offensive del Psg che non ha mollato la presa. L’inserimento dell’Arsenal potrebbe però far saltare il banco, e facilitare un blitz eventuale della Roma per N’Dicka. Staremo a vedere cosa succederà.