Calciomercato Roma, accordo con Aouar: spunta un altro indizio

Calciomercato Roma, accordo trovato e sostituto per Frattesi già pronto in casa giallorossa. Colpaccio immediato per Mourinho.

Quest’ultimo è atteso, come la squadra tutta, dal dover rispondere alle critiche abbattutesi sulla rosa giallorossa, disambiguando al contempo i non meno numerosi dubbi generate dalle difficoltà di campo dell’ultimo periodo e da situazioni come quella Karsdorp o legate all’interessamento del Portogallo per José.

Diversi scenari sono ancora da scrivere, ma al contempo plurime questioni sembrano essere state parzialmente o totalmente disambiguate. Per quanto concerne il futuro del mister giallorosso, ad oggi non sembrano esserci dubbi che, almeno fino al mese di giugno, sia concentrato sulla stagione attuale e sugli obiettivi da raggiungere in questi primi sei mesi del 2023. Come raccontato più volte, si farà poi un punto della situazione con i Friedkin in estate, in base ai piazzamenti raggiunti e al modus operandi del club, dal quale Mourinho si attende nuovi interventi che fungano da coadiuvanti nel nuovo anno.

Calciomercato Roma, alternativa di lusso a Frattesi: subito Aouar per Mourinho

Ne sa qualcosa Tiago Pinto, atteso nelle prossime settimane da un lavoro finalizzato al risolvere le diverse questioni rappresentanti vere e proprie priorità per la Roma e lo stesso allenatore. Se da un lato non si può nascondere che anch’egli sa bene di avere qualche responsabilità, è innegabile che siano presenti al contempo diversi alibi a sua disposizione per giustificare alcune delle asperità palesate sul campo tra settembre e novembre.

La speranza, come più volte sottolineato, è quella di poter godere di maggiore serenità sul fronte infortuni, senza dimenticare delle su citate mosse di Tiago. Queste interesseranno certamente le uscite e quell’accennata situazione Karsdorp che parrebbe destinare l’olandese all’addio. Sul fronte delle entrate, invece, non sfugga a quanto riferito da Enrico Camelio a Radio Radio.

L’esperto di mercato ha infatti parlato di un accordo tra Houssem Aouar e la Roma. Il qualitativo centrocampista del Lione è in scadenza a giugno 2023 e, come raccontatovi in esclusiva a inizio estate scorsa, piace ai giallorossi non poco, anche alla luce di una situazione contrattuale che avvantaggerebbe non poco i capitolini.

Valutato come alternativa naturale ad un Frattesi per il quale è ancora difficile trovare un’intesa con l’inamovibile Carnevali, rappresenta per Tiago Pinto un grande colpo da consegnare al connazionale Josè già in questo mese. Giungono conferme alle indiscrezioni di Camelio sull’accordo: secondo fonti ben informate Aouar avrebbe infatti già sostenuto delle viste di controllo in Francia.