Roma-Bologna, infortunio UFFICIALE: problema al polpaccio

Roma-Bologna, infortunio ufficiale per il difensore che ha interrotto l’allenamento per un problema al polpaccio. A rischio la gara dell’Olimpico

Tra due giorni torna il campionato e la Roma di José Mourinho ospiterà il Bologna con un Olimpico tutto esaurito e smanioso di rivedere all’opera Pellegrini e compagni dopo la sosta per il Mondiale.

Lo Special One potrà contare su Paulo Dybala, tornato a Trigoria dopo la vittoria del Mondiale e che si è messo alle spalle l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare diverse partite prima di volare in Qatar. Un recupero importante quello della Joya, che dovrà essere l’arma in più dei giallorossi in questa seconda parte di campionato. Da Bologna invece per Thiago Motta non arrivano buone notizie.

Roma-Bologna, problemi per De Silvestri

“A due giorni dalla ripresa del campionato i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lorenzo De Silvestri ha interrotto l’allenamento a causa di un risentimento al polpaccio destro, lavoro differenziato per Joshua Zirkzee. Terapie per Kevin Bonifazi e Musa Barrow”. Questo il comunicato dei rossoblù dopo l’allenamento di questa mattina.

De Silvesti, quindi, non dovrebbe essere delle partita, come non ce la dovrebbero fare tutti gli altri che, però, erano già sicuri di non essere a disposizione. Non si parla di Sansone nella nota della società emiliana, quindi l’esterno offensivo dovrebbe essere abile e arruolabile per il tecnico.