Roma, nuovo accordo UFFICIALE: esordio col Bologna

Roma, annuncio ufficiale Friedkin e comunicato. Raggiunto l’accordo e tutto pronto già per la gara di dopodomani contro il Bologna.

La sfida ai felsinei rappresenterà la catalisi di un percorso che, almeno sulla carta e nelle speranze dei tifosi, dovrà permettere alla squadra di Mourinho di risorgere dagli errori e le difficoltà del passato, rilanciandosi in un campionato che ha ancora tanto da offrire e iniziato all’ombra del Colosseo con ben altre aspettative.

Il tempo, come sovente sottolineato, non manca. Al contempo, bisogna essere consapevoli delle difficoltà palesate nella prima parte di stagione e dell’urgenza di dover ovviare a quest’ultime, al fine di evitare nuove battute di arresto e generare delusioni ad una piazza che ha dato non poco a mister e giocatori. L’importanza del calciomercato di Pinto lo scorso anno, unitamente a quella del nome risedente in panchina, mantengono vive le speranze e infiammano l’attesa per un ripristino di Serie A ormai prossimo.

Questo è emerso anche dalle risposte giunte dai numeri del botteghino, che hanno registrato contro il Bologna l’ennesimo sold-out, destinato con ogni probabilità ad essere seguito da tante altre saturazioni anche nei prossimi impegni, stando almeno alle proiezioni e i dati riguardanti le gare casalinghe della Roma nel corso di questi mesi del 2023.

La grande risposta del pubblico, anche nei momenti non felicissimi, ha certamente rappresentato uno dei tanti fili rossi contraddistinguenti il modus operandi della società Friedkin. Senza snobbare l’eterno e indiscutibile amore della piazza verso questi colori, i motivi del grande seguito trovano giustificazione anche in un’innovativa e moderna gestione del ticketing da parte del club.

Basti pensare alle novità inerenti la campagna abbonamenti la scorsa estate ma anche le diverse promozioni arrivate nel corso dei mesi per rendere la fruizione delle partite dal vivo più accessibile. Come detto, quest’aspetto ha rappresentato una delle tante novità del club dei Fredkin, distintisi fin qui anche per la sottoscrizione di partenership.

A tal proposito, non sfugga l’annuncio ufficiale del club, arrivato in questi minuti e inerenti l’accordo con Auberge Resorts Collection. “L’AS Roma e Auberge Resorts Collection, brand leader mondiale di hotel e resort di lusso, sono lieti di annunciare una partnership che permetterà di unire la ricerca di esperienze di viaggio all’insegna del lusso con quella per le forti emozioni che solo la passionalità dei tifosi giallorossi può trasmettere”.

Già in occasione di Roma-Bologna, comparirà il logo del nuovo Main Global Partner sul retro delle casacche indossate dai giallorossi per la prima gara dell’anno. Sulla nuova collaborazione, in particolar modo, così Dan Friedkin. “Siamo felici di poter collaborare con Auberge Resorts Collection, unendo due istituzioni che condividono il profondo desiderio di creare emozioni uniche e legami genuini con tutti coloro che scelgono di sperimentare ciò che abbiamo da offrire“.