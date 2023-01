Calciomercato Roma, ceduto a titolo definitivo: firma imminente

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: la cessione è stata ormai suggellata: manca solo la fumata bianca definitiva.

Dopo tanti spifferi di calciomercato, al sessione invernale è entrata definitivamente nel vivo, con la Roma molto attiva sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite.

Per quanto riguarda i possibili acquisti è ritornato prepotentemente in auge il profilo di Aouar, che stuzzica e non poco la Roma anche alla luce delle difficoltà per arrivare a Frattesi. Sul fronte esterni, invece, la situazione è sostanzialmente in stand-by. Detto che ormai Karsdorp è al passo d’addio, nel dossier dei giallorossi sarebbe finito, tra gli altri, anche Fresneda, che però fa gola a tanti top club in giro per l’Europa. Svolte imminenti, invece, sono da segnalare per quanto riguarda altre cessioni.

Calciomercato Roma, fatta per Satriano all’Heracles: firma mercoledì

Sta per chiudersi definitivamente l’esperienza di Antonio Satriano alla Roma. Il giovane bomber classe ‘2003 era seguito già da diverse settimane dall’Heracles, che lo ha scelto come rinforzo ideale per rimpolpare il proprio reparto offensivo. Dopo i sondaggi esplorativi, il club olandese è passato alla fase operativa, mettendo la freccia. e chiudendo di fatto l’operazione.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i giallorossi hanno praticamente ceduto Satriano all’Heracles a titolo definitivo: si aspetta solo la firma sul contratto per ufficializzare definitivamente la trattativa. Accordo definitivo che dovrebbe essere suggellato già nella giornata di mercoledì con la firma sul contratto.

Non sono state ufficializzate le cifre dell’affare, per le quali saranno verosimilmente necessari i comunicati ufficiali del caso. Ricordiamo che Satriano milita nella Primavera giallorossa. Attaccante dallo spiccato fiuto del goal, in 12 presenze è riuscito a mettere a referto già 9 reti. Chissà che il campionato olandese non possa esaltare definitivamente le sue qualità. Heracles e Roma hanno comunque definito la trattativa in ogni suo dettaglio.