Calciomercato Roma, Braida su Carnesecchi: "È pronto". E Shomurodov...

Calciomercato Roma, da Shomurodov a Carnesecchi: il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha svelato tutto a TVPLAY

La Cremonese, con la Roma, ha già fatto qualche affare. Per ultimo, quello di Felix, anche se al momento, in Lombardia, l’attaccante che lo scorso anno è stato lanciato da Mourinho con la maglia giallorossa il campo lo ha visto poco.

Sempre per il reparto avanzato, la Cremonese, ha pensato la scorsa estate a Shomurodov. E ci sta pensando anche in questa sessione di mercato. Una notizia nota, questa. Confermata anche da Ariedo Braida, che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY.

Calciomercato Roma, le rivelazioni di Braida

A domanda specifica su Shomurodov, Braida ha detto: “Ci siamo interessati ad un possibile trasferimento a Cremona. La Cremonese è una piccola grande società, ha un grande patron, una persona di livello. Serve che i giocatori capiscano che noi siamo una realtà importante. Vogliamo dimostrare di meritare questa categoria. I giocatori capiranno che quando la Cremonese chiede notizie, le chiede una società importante”.

Insomma, confermato l’interesse, ma confermato senza giri di parole quello che è stato un rifiuto dell’attaccante uzbeko che preferirebbe il Torino e non la squadra allenata da Alvini. Poi, Braida, ha parlato anche di Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, che in questo momento è il titolare e che ha scalzato Radu nelle gerarchie. A Braida è stato chiesto se il giovane estremo difensore italiano sia pronto per una big (si parla anche della Juventus) e lui ha spiegato senza dubbi che “sì, è pronto per una big”.