Calciomercato Juventus, Allegri nei guai: disastro da 40 milioni di euro

Calciomercato Juventus, disastro da 40 milioni di euro. Possibilità di riscatto non ce ne sono, lo rispediscono indietro

Ci ha provato in tutti i modi, la Juventus, nei mesi scorsi, di liberarsi di Arhtur Melo, il centrocampista brasiliano arrivato a Torino nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona. E sembrava esserci riuscita. Così, però, non sembra essere del tutto, soprattutto per quello che il brasiliano è riuscito a fare con il Liverpool.

Dal momento in cui è arrivato in Inghilterra, Arthur ha giocato solamente 13 minuti prima di infortunarsi. E dopo aver versato nelle casse della Juventus quasi 5 milioni per il prestito, i Reds, secondo quanto riportato dal Daily Mail, non sembrano avere, giustamente anche, nessuna intenzione di dare gli altri 35 che servirebbero per prendere in maniera definitiva il calciatore.

Calciomercato Juventus, disastro Melo

Un disastro, in una sola parola. Così come anche i tabloid inglesi hanno titolato senza mezzi termini. Perché di questo si tratta, un elemento che mai è riuscito ad entrare nei meccanismi di Klopp in questa stagione e che da qui alla fine dell’anno non ci entrerà.

Un problema per Allegri, che a maggio si ritroverà un giocatore in rosa che non ha nessun futuro in bianconero ma che non ha nemmeno mercato, visto che nessuno si interesserà ad un giocatore che in un anno giocherà al massimo 400 minuti, nella migliore delle ipotesi. Anche se, la sensazione, è che nemmeno questi riuscirà a mettere a referto l’ex Barcellona, che ancora non è guarito e che è fermo ai box da tempo immemore ormai. Insomma, per il Liverpool un clamoroso flop e un problema risolvibile, per la Juventus un problema che si potrebbe ripresentare nei prossimi mesi e che sarà una vera e propria grana.