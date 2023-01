Dall’Inter al Milan: 30 milioni e Roma KO

Calciomercato Roma, dall’Inter al Milan ma non solo: dalla Spagna hanno pronti 30 milioni di euro per il calciatore. Pinto va ko

Il colpo a parametro zero si complica per la Roma. Non solo per la concorrenza che è bella folta, ma anche per quello che potrebbe essere un affondo immediato per il giocatore nelle prossime settimane.

Concorrenza italiana e non solo: perché ci sono contatti “concreti” con Inter e Milan, ma anche il Betis ha invitato il fratello del giocatore in Spagna per fargli gustare quello che potrebbe trovare Aouar qualora accettasse l’offerta della truppa andalusa. Un’affare, secondo relevo.com, di circa 30 milioni di euro tra ingaggio per il giocatore per i prossimi cinque anni e un premio alla firma che sarebbe anche stato messo in preventivo. Insomma, in questo modo, e senza girarci troppo intorno, Pinto sarebbe davvero ko.

Calciomercato Roma, concorrenza folta per Aouar

In Italia, Aouar, è stato cercato come detto non solo dalla Roma ma anche dalle milanesi: soprattutto la società che sul mercato è guidata da Maldini avrebbe fatto più di un passo concreto per il giocatore. Ma anche il Betis, come appena spiegato, fa sul serio.

Un colpo che così si complica e anche di tanto, con la Roma che nei mesi scorsi, come vi abbiamo raccontato, avrebbe provato in più di un’occasione ad avvicinare il calciatore, e con la voglia di Pinto anche di pagare un piccolo indennizzo, al Lione, per poterlo regalare a Mourinho in questa sessione invernale di calciomercato. Ma la situazione si complica, come si può ben capire. E anche le milanesi, onestamente, sembrano essere avanti nella corsa al giocatore che, però, nell’orbita dei giallorossi ci rimane eccome.