Calciomercato Roma, conferma ufficiale: “Verrà ceduto”

Calciomercato Roma, la conferma è ufficiale e arriva direttamente dalle parole del tecnico: “Sì, verrà ceduto”. Scatta subito l’asta

La Roma lo ha messo nel mirino da un poco di tempo. Ma non solo i giallorossi, in Italia, su di lui, anche la Juventus si è mossa con una certa insistenza. E poi ci sono anche le big della Liga e pure qualche squadra della Premier League. Insomma, il meglio del meglio. Non una cosa di tutti i giorni per un 18enne.

Il profilo di Ivan Fresneda piace a tutti. E oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico del Valladolid che senza giri di parole ha fatto capire che sarà difficile in questo mese di gennaio che è appena iniziato, riuscire a trattenere il giocatore.

Calciomercato Roma, le parole di Pacheta

“Sarà ceduto? Credo di sì, Fresneda sarà venduto. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma ciò che potrebbe diventare tra 4 anni”. Insomma, per il tecnico di dubbi non ce ne sono. Andrà via probabilmente in questa sessione di mercato per un affare che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro.

Questa è la clausola rescissoria dell’esterno destro difensivo, che in caso raggiungesse le 22 presenze stagionali – ma dopo queste parole non ci arriverà, saluterà prima – vedrebbe schizzare il proprio valore di mercato fino a 35 milioni di euro. Ma come detto sarà impossibile, nelle prossime settimane Fresneda saluterà sicuramente il Valladolid. Potrebbe rimanere in Spagna, magari al Real Madrid che sembra essere interessato e anche molto. Ma questo si vedrà tra poco. E la Roma sta attenta. Perché con l’uscita quasi sicura di Karsdorp – la certezza è che non giocherà probabilmente più con la maglia giallorossa addosso – qualcuno lì serve. Il solo Celik non può riuscire a portare a termine, da solo, l’intera stagione.