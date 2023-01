Infortunio Zaniolo, cambio immediato e gesto furioso dell’attaccante durante Roma-Bologna. Ecco il problema per il 22 giallorosso

Allarme per Zaniolo. Il numero 22 della Roma è uscito al minuto 60 nella sfida contro il Bologna – al suo posto è entrato Abraham – per un problema, a quanto pare, al ginocchio destro. L’attaccante dopo un contrasto ha chiesto immediatamente il cambio.

Visibilmente deluso, e anche un poco impaurito, Zaniolo non si è fermato in panchina ed è andato immediatamente negli spogliatoi senza sedersi in panchina. Dando anche un calcio alle vetrata che c’è nelle scale che portano nella pancia dell’Olimpico.