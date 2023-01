‘Portano‘ Zidane alla Juventus: ennesima conferma

Il futuro di Zinedine Zidane continua a tenere alta l’attenzione mediatica: il dato su Zizou che può far saltare il banco. Juventus avvisata.

Al termine di una gara assolutamente complicata, che la Juventus ha rischiato di perdere in svariate circostanze, il graffio di Arkadiuz Milik ha regalato tre punti preziosi per i bianconeri, che consolidano il terzo posti in classifica.

Nel mese di gennaio, però, è chiaro che sono le indiscrezioni di mercato a caracollare inevitabilmente la maggior parte degli spifferi. Ne sa qualcosa la Juve, che però salvo dietrofront a sorpresa non si renderà protagonista di acquisti importanti, alla luce delle ben note vicissitudini extra campo. Anche il mercato degli allenatori sta comunque ricoprendo un ruolo importante in questa fase. Sotto questo punto di vista, Allegri è ben saldo al timone della “Vecchia Signora”. Anche nei momento più difficili, Andrea Agnelli aveva confermato a spada tratta il tecnico livornese, puntellato anche dal nuovo corso presidenziale.

Calciomercato Juventus, Zidane prende quota: il dato dei bookmakers

Ringalluzzito anche dalle sette vittorie consecutive ottenute in campionato, Allegri sembra aver confermato in maniera importante la propria posizione. L’esperienza dell’ex allenatore del Milan sarà di nevralgica importanza per condurre quella transizione manageriale da tempo auspicata, facendo da ponte tra il vecchio ed il nuovo. C’è un nome, però, che come il fantasma di Macbeth continua ad essere associato alla panchina della Juventus, senza soluzione di continuità.

Ci stiamo riferendo a Zinedine Zidane, il cui futuro è ancora un rebus tutto da sciogliere. Fino a poco tempo si pensava che l’ex allenatore del Real dovesse accettare la proposta della Federazione Francese: il dietrofront dei “Galletti”, però, potrebbe far cambiare le carte in tavola.

Ecco perché i bookmakers si stanno letteralmente scatenando nell’individuare la nuova panchina su cui siederà Zizou. I betting analyst di SNAI non hanno dubbi a riguardo, bancando l’opzione Zidane-Juventus tre volte la posta. Più indietro le possibili soluzioni che porterebbero alla Nazionale Francese (3.50) e Real Madrid (5.50). Ricordiamo, però, che ora come ora i bianconeri non hanno avviato trattative ufficiali a riguardo: il che relega tutto nelle mere suggestioni.