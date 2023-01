Calciomercato Roma, via vai in difesa: hanno già scelto l’erede

Calciomercato Roma, hanno scelto il sostituto: intrigo in difesa, l’addio è sempre più vicino. I giallorossi e la Juve prendono nota.

Anche nei momenti di massimo sforzo del Bologna, la cerniera difensiva della Roma è riuscita a reggere. Sebbene in alcuni frangenti sia rimasta troppe volte schiacciata nella propria metà campo, la compagine giallorossa grazie a sacrificio, spirito di abnegazione e voglia di vincere è riuscita ad incamerare tre punti di nevralgica importanza contro i felsinei.

A gennaio, però, è chiaro come siano le indiscrezioni di mercato e calamitare l’attenzione mediatica. Una voce importante nei dossier di Tiago Pinto è per forza di cose rappresentato dal rebus difesa. Con Kumbulla che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ed uno Smalling che non ha per adesso rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023, è chiaro che ci potrebbe essere un riassetto del pacchetto arretrato. Uno dei nomi che hanno stuzzicato maggiormente le fantasie dei giallorossi è quello di N’Dicka, che non a caso è finito al centro di un vero e proprio duello di mercato.

Calciomercato Roma, intrigo Eintracht: Doukouré al posto di N’Dicka?

Il difensore dell’Eintracht è infatti legato al club tedesco fino al 2023. Sebbene il club di Francoforte abbia provato a stuzzicare il centrale transalpino, mettendo sul piatto un contratto triennale per far saltare il banco, il calciatore non ha ancora preso una decisione definitiva. N’Dicka, però, piace e non poco a diversi club in giro per l’Europa. La Roma e la Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra; l’Arsenal lo monitora da tempo, così come il Barcellona.

Anche Bayern Monaco e Psg potrebbero rientrare in corsa, in caso di domini a sorpresa. Stando così le cose, sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, l’Eintracht avrebbe messo gli occhi su Ismael Doukouré dello Stasburgo, per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti. Non è escluso che i tedeschi possano affondare il colpo nel corso delle prossime settimane, a maggior ragione se il tentativo di convincimento in ottica N’Dicka non dovesse sortire gli effetti sperati.