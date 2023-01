Calciomercato Roma, Mourinho parla coi cambi: messaggio per Pinto

La Roma ha iniziato il 2023 con una vittoria sul Bologna. Tre punti di fondamentale importanza, ottenuti senza brillare sul piano del gioco Smalling ha tenuto in piedi la difesa dimostrando di meritare il rinnovo del contratto. Dybala si è procurato il calcio di rigore decisivo, confermandosi fondamentale. Il centrocampo però non ha incantato, il possesso palla è stato favorevole al Bologna. Nella formazione titolare Mourinho ha fatto un cambio che non è passato inosservato: un messaggio diretto a Pinto.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!