Calciomercato Roma, intreccio con il Napoli: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, dalla Francia trapelano nuove indiscrezioni sul futuro del gioiello che sta facendo tanto parlare di sé.

Servivano tre punti alla Roma di José Mourinho per iniziare nel migliore dei modi il 2023. Al termine di una gara sostanzialmente equilibrata, Pellegrini e compagni hanno centrato una vittoria di vitale importanza per la propria classifica.

Soprattutto nella prima frazione di gioco, però, la compagine di Mourinho ha sciupato nuovamente qualche occasione di troppo. Il rischio di tenere aperte partite virtualmente chiuse per la mole di occasioni create è una spada di Damocle che in alcuna circostanze ha frenato al corsa in campionato della Roma. Tiago Pinto, intanto, continua a lavorare sotto traccia per portare nella Capitale quegli innesti con cui puntellare l’organico a disposizione dello Special One. Provare a migliorare quegli aspetti che possono essere definite vere e proprie compito sarà anche compito di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Napoli-Ounahi: gli ultimi risvolti

Uno dei profili che si è messo in luce negli ultimi Mondiali, calamitando le attenzioni degli addetti ai lavori di diversi top club, è quello di Azzedine Ounahi. Il marocchino classe ‘2000 è legato all‘Angers da un contratto in scadenza nel 2026 e da una valutazione che è letteralmente schizzata nelle ultime settimane. Accostato a diversi top club in Serie A, nelle ultime ore il Napoli sembrava aver messo letteralmente la freccia per chiudere positivamente l’operazione.

Secondo quanto riferito da Ignazio Genuardi, però, non trapelano conferme in merito ad un eventuale accordo tra il Napoli e l’Angers per il trasferimento di Ounahi all’ombra del Vesuvio. Gli Azzurri, infatti, avrebbe messo sul piatto una proposta da 15 milioni di euro più bonus. Offerta giudicata ancora insufficiente dal club transalpino. Sarà dunque necessario almeno un altro rilancio per i campani per suggellare con una stretta di mano una trattativa che si preannuncia ancora complessa. Anche la Roma in passato avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, pur decidendo di non affondare ancora il colpo.